Ο 50χρονος φωτορεπόρτερ και ακτιβιστής κατά της κλιματικής αλλαγής Ουίν Άλαν Μπρους υπέκυψε στα τραύματά του. Είχε αυτοπυρποληθεί το απόγευμα της Παρασκευής – Παγκόσμια Ημέρα Γης – έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο ακτιβιστής από την πολιτεία του Κολοράντο των ΗΠΑ μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Μπρους μιλούσε συχνά για την αγάπη του για το περιβάλλον και τον Βουδισμό μέσα από αναρτήσεις που έκανε στα σόσιαλ μίντια.

Το ανατριχιαστικό είναι ότι πριν το θάνατό του έκανε ανάρτηση στο Facebook με ένα σύμβολο φωτιάς και την ημερομηνία 22/4/22, ημέρα που αυτοπυρπολήθηκε.

Η Dr K. Kritee, που ασχολείται με τον βουδισμό και το περιβάλλον, έγραψε στο Twitter ότι ο κ. Bruce σχεδίαζε να αυτοπυρποληθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

«Αυτός ο τύπος ήταν φίλος μου (…). Αυτή η πράξη δεν είναι αυτοκτονία. Πρόκειται για μια βαθιά πράξη συμπόνιας για να τραβήξει την προσοχή στην κλιματική κρίση. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες, αλλά το σχεδίαζε για τουλάχιστον ένα χρόνο» ανέφερε επίσης.

This guy was my friend. He meditated with our sangha. This act is not suicide. This is a deeply fearless act of compassion to bring attention to climate crisis. We are piecing together info but he had been planning it for atleast one year. #wynnbruce I am so moved. https://t.co/bHoRaLK6Fr

— Dr. K. Kritee (@KriteeKanko) April 24, 2022