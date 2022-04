Ξεπέρασε κάθε όριο ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όταν κατά την επίσκεψή του στην Ουρουγουάη, βρέθηκε αντιμέτωπος με διαμαρτυρίες Αρμενίων.

Ειδικότερα, ο Τσαβούσογλου, που επισκέφθηκε την Ουρουγουάη, μία μέρα πριν την τραγική επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, όταν αντίκρισε τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την επίσκεψή του, προέβη στον χαιρετισμό της τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης Γκρίζοι Λύκοι.

Turkish FM Mevlüt Çavuşoğlu made the gesture of the racist “Gray Wolves” organization to demonstrators from the Armenian community in Uruguay who were marching the day before the 107th anniversary of the Armenian Genocide. pic.twitter.com/ZB5iNEcblc

— Վicky🇦🇲🇦🇷 (@vickysheklian) April 23, 2022