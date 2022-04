Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά χθες Παρασκευή στην αμερικανική πρωτεύουσα, την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η αστυνομία, που ανέπτυξε μεγάλη δύναμη (φωτογραφία, επάνω, από Reuters/Evelyn Hockstein), απέκλεισε συνοικία και αξίωσε οι κάτοικοι να αποφεύγουν τον τομέα ή να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται.

«Υπάρχουν τουλάχιστον τρία θύματα, δύο άνδρες και μια ανήλικη», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της πρωτεύουσας των ΗΠΑ μέσω Twitter.

4.22.22 DC officials provide an update on a shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW https://t.co/XrEla2gCxw

Τα δύο από τα θύματα βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν και το τρίτο σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία, η οποία έστειλε στην περιοχή μεγάλο αριθμό ανδρών της εφοδιασμένων με τουφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρες ασπίδες.

Ακολουθεί βίντεο που φέρεται να ανάρτησε ο δράστης στο Διαδίκτυο:

Active shooter in Washington DC: Suspect posted this video online of the event. #activeshooter #DC #Washington pic.twitter.com/Dt2DLOABIW

Πανεπιστήμιο της περιοχής επίσης αποκλείστηκε. Αναζητείται τουλάχιστον ένας ύποπτος.

People are running as they’re being evacuated from the area of the Ava Van Ness building, where the #shooting investigation is ongoing @nbcwashington #Washington #DC pic.twitter.com/ZT8cQoxBSQ

— #USA 🇺🇸 Register @ WhenWeAllVote.org 🇺🇸 (@EspenFourOne4) April 22, 2022