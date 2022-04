Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και στη Χερσώνα (νότια), μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Large explosions in #Kiev right now and reports of heavy Russian strikes in the capital. pic.twitter.com/EYmD6XKQan — marqs (@MaarQs_) April 14, 2022

Εκρήξεις αναφέρθηκαν πέραν του Κιέβου στη Χερσώνα (νότια), στο Χάρκοβο (ανατολικά) και στο Ιβανο-Φρανκίφσκ (δυτικά).

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα για τις εκρήξεις αυτές μέχρι στιγμής. Οι πληροφορίες είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

❗🇷🇺🇺🇦🔥 After a powerful explosion, something important is on fire and the light went out in part of Kiev.#Kiev #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/P4jCZQBINM — Timur – Тимур 🇷🇺🇧🇪 (@TimurTheWall) April 14, 2022

Πηγή: ΑΠΕ