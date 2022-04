Ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο μαθητές τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από τα πυρά ενόπλου στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) ενώ οι μαθητές επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Κρις ΜακΚόρμακ, δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης εθεάθη να χειρονομεί εναντίον κάποιου λίγα μέτρα μακρύτερα και στη συνέχεια έβγαλε όπλο με το οποίο άρχισε να πυροβολεί.

Μια 16χρονη μαθήτρια δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και έπεσε νεκρή. Από τα πυρά, ένας 17χρονος τραυματίστηκε στους γλουτούς και μια 16χρονη τραυματίστηκε στο πόδι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

#BREAKING: NYC: A teenager was killed and 2 others were injured in shooting outside South Bronx High School. pic.twitter.com/sssZJ5ss84

— Political Analyst (@Fan_Of_News) April 8, 2022