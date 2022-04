Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, δήλωσε σήμερα πως απώτερος στόχος των Ευρωπαίων είναι να απεξαρτηθούν πλήρως από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

Η Γερμανίδα ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι για να επιτύχουν ακριβώς αυτόν τον στόχο ξεκινούν τώρα μπλοκάροντας τις εισαγωγές άνθρακα από τη Ρωσία.

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας συνέχισε υπογραμμίζοντας πως παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο να σταλούν από τη Δύση στην Ουκρανία οπλικά συστήματα τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής σταλεί.

