«Μια πολύ καλή συνάντηση και μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ESM, Klaus Regling, ο οποίος μας καλωσόρισε στο Λουξεμβούργο σήμερα. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη ενόψει του Eurogroup».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ.

A very good meeting and a constructive discussion with the ESM Managing Director, Klaus Regling, who welcomed us to Luxemburg today. Among others, we discussed the latest economic developments in Greece and Eurozone ahead of the Eurogroup.

