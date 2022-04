Στην κατάμεστη «O2 Arena» ο Φιλ Κόλινς έδωσε την τελευταία του συναυλία, εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας του.

Παρέα με τους Mike Rutherford και Tony Banks των Genesis, ο θρύλος της μουσικής τραγούδησε καθιστός σε μία καρέκλα και καταχειροκροτήθηκε.

«Καλησπέρα Λονδίνο. Έχει περάσει πολύς καιρός που περιμέναμε να το πούμε αυτό», είπε κατά την έναρξη του σόου και πρόσθεσε με χιούμορ: «Μετά το αποψινό, θα πρέπει όλοι να βρούμε πραγματικές δουλειές».

Οι Genesis ενώθηκαν ξανά φέτος για την περιοδεία «The Last Domino?», που είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και αφού δεν είχαν πραγματοποιήσει κάποια εμφάνιση για 14 χρόνια.

Ο Φιλ Κόλινς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Από το 2007 έχει υποστεί εξάρθρωση σπονδύλων στο λαιμό του και του έχει προκληθεί βλάβη στα νεύρα των χεριών του. Επίσης, από το 2015 κρατάει μπαστούνι.

«Δεν εξασκούμαι στο τραγούδι στο σπίτι, καθόλου. Οι πρόβες είναι η εξάσκηση. Το να τραγουδάω καθιστός αλλάζει τα πράγματα. Αλλά στις πρόσφατες σόλο περιοδείες μου διαπίστωσα πως δεν ήταν εμπόδιο. Το κοινό συνέχισε να ακούει και να ανταποκρίνεται», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Guardian.

When I purchased tickets for the O2 in April 2021 I never imagined I’d eventually be at the final ever #Genesis show. There’s no business like show business.. @genesis_band #TheLastDomino pic.twitter.com/U0yYkInil8

The final goodbye at the O2, 3.26.22. Photo: Andrew Pierce #Genesis #PhilCollins #MikeRutherford #TonyBanks pic.twitter.com/3dd57BF0nl

Final performance for #Genesis last night.

Between 80 & 85 I managed to put together their entire collection on vinyl -including their solo projects and a few bootlegs and rarities

Other than Rush, this was my favourite group as a teen.

Thanks for so many memories gents. pic.twitter.com/D1Q6yk7TKp

— Marc Hodgkinson (@Mr_H_Teacher) March 27, 2022