Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, προέτρεψε σήμερα το πρωί με ανάρτησή του στο Twitter τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρνηθούν να δεχτούν την απαίτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πρέπει να πληρώνεται σε ρούβλια.

Ο Κουλέμπα έγραψε: «Εάν οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υποκύψει στις ταπεινωτικές απαιτήσεις του Πούτιν να πληρώνει για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε ρούβλια, θα είναι σαν να βοηθάει την Ουκρανία με το ένα χέρι και να βοηθάει τους Ρώσους να σκοτώνουν Ουκρανούς με το άλλο. Προτρέπω τις σχετικές χώρες να κάνουν μια συνετή και υπεύθυνη επιλογή».

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022