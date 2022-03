Με διαχρονικά υψηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης, το οποίο υπερβαίνει σήμερα το 60% των εργαζομένων, η Eurobank επενδύει εδώ και χρόνια στην ίση εκπροσώπηση και εφαρμόζει στρατηγική προσέλκυσης και ανάδειξης του γυναικείου ταλέντου και επιδιώκει να κάνει πράξη τη συμπερίληψη. Ήδη το 40% των προϊσταμένων μονάδων στην Τράπεζα είναι γυναίκες όπως και το 31% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη Eurobank να καταγράφει πολλά επιτυχημένα παραδείγματα γυναικών στελεχών. Ορισμένες μάλιστα έχουν διακριθεί σε πλέον νευραλγικές διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο ακόμη και σε χώρους που παραδοσιακά ήταν ανδροκρατούμενοι.

Τέσσερις εξ αυτών, οι κ.κ. Δέσποινα Ανδρεάδου, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Χριστίνα Μαργέλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής Ναυτιλιακής Μονάδας, Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, και Ευαγγελία Πιτταούλη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής Private Banking Ελλάδος, συνομίλησαν με το in.gr. Μοιράστηκαν μαζί μας σκέψεις, εκτιμήσεις αλλά, κυρίως, την προσωπική τους εμπειρία ως επιτυχημένες manager για τις προκλήσεις, τα διλήμματα που αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονη γυναίκα που επιθυμεί να κάνει πράξη επαγγελματικά όνειρα και φιλοδοξίες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η πολιτική της ανάδειξης γυναικών σε υψηλές θέσεις, διέπει συνολικά τον Όμιλο και είναι χαρακτηριστικό πως στις θέσεις των CEOs στις θυγατρικές τράπεζες σε Βουλγαρία και Σερβία είναι εδώ και πολλά χρόνια γυναίκες.

Καριέρα vs οικογένειας: Δίλημμα ή κλισέ;

Ίσως κάποτε έλθει η μέρα που ως δημοσιογράφοι δεν θα θεωρούμε απαραίτητο να ρωτήσουμε γυναίκες που έχουν διαπρέψει στον επαγγελματικό τομέα, πώς μπορεί μια γυναίκα να επιτύχει ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Προς το παρόν ωστόσο, αρκεί μια ματιά στα διπλανά μας γραφεία για να διαπιστώσουμε ότι αυτή η ημέρα, δυστυχώς, δεν βρίσκεται όσο κοντά θα επιθυμούσαμε. «Η ισορροπία αυτή φαντάζει πιο δύσκολη για τις γυναίκες» παραδέχεται η κ. Ανδρεάδου που θεωρεί πως αυτό «δεν πηγάζει απαραίτητα από τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά έρχεται από την εικόνα που έχει η κοινωνία για τη θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια, αποδίδοντάς της παραδοσιακά μεγαλύτερο όγκο ευθυνών». Θα σημειώσει, ωστόσο, πως «σήμερα οι πεποιθήσεις αυτές έχουν αρχίσει δειλά να αλλάζουν, με τα δύο φύλα να συμμετέχουν πιο ισότιμα στις υποχρεώσεις της οικογένειας».

Υγιές πρότυπο

Από την πλευρά της, η κ. Μαργέλου αναδεικνύει τις θετικές πτυχές αυτού του απαιτητικού συνδυασμού: «Οι εργαζόμενες μητέρες ανησυχούν για τις ώρες απουσίας από το σπίτι και συχνά βιώνουν συναισθήματα ενοχής. Η εργαζόμενη μητέρα είναι ένα υγιές πρότυπο για τα παιδιά καθώς διδάσκονται τη συνεργασία, την οργάνωση και υπευθυνότητα, τη διαχείριση χρόνου, που είναι πολύτιμα εφόδια για τη μετέπειτα πορεία τους» σημειώνει χαρακτηριστικά. Όπως εκτιμά, ο συνδυασμός της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, που η κοινωνία είναι μητριαρχική και βασίζεται ακόμα και σήμερα στο διευρυμένο ρόλο της γυναίκας. Για την ίδια ήταν πάντως ξεκάθαρο από την αρχή πως επαγγελματική και προσωπική ζωή είναι αλληλένδετες και λειτούργησαν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. «Η οικογένειά μου διαχρονικά με στήριξε ολοκληρωτικά και με ενθάρρυνε στην περαιτέρω επαγγελματική μου ανάπτυξη», εξηγεί. «Τα παιδιά μου, έμαθαν να σέβονται τον επαγγελματικό χρόνο και τις υποχρεώσεις μου και περήφανα δήλωναν: “η μαμά μας είναι διευθύντρια!”. Και οι επαγγελματικές επιτυχίες αναγνωρίζονται και γιορτάζονται διπλά, στο γραφείο αλλά και στο σπίτι!»

«Μπορώ και τα δύο»

Αντίστοιχα και για την κ. Πασχάλη, δεν υπήρξε ποτέ το δίλημμα «δουλειά ή οικογένεια». «Ήξερα», μας λέει, «πως αν εγκατέλειπα το ένα εις βάρος του άλλου, θα κινδύνευα να χάσω τη δική μου ισορροπία. Όταν κανείς στερείται κάτι που θέλει, η ισορροπία διαταράσσεται – και αυτό είναι άδικο και σε προσωπικό επίπεδο και για τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτή ήταν η δική μου στάση, όμως βρίσκω απολύτως θεμιτή και την επιλογή μιας γυναίκας να κάνει ένα επαγγελματικό διάλειμμα για να μεγαλώσει τα παιδιά της ή μιας άλλης που επιλέγει να μη γίνει μητέρα, αλλά να εμπλουτίσει την προσωπική της ζωή με γνώσεις, εμπειρίες, επαγγελματικές επιτυχίες, κοινωνικό έργο, κ.ά.». «Σημασία έχει ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε πτυχή της ζωής σου να είναι παραγωγικός και εστιασμένος, γιατί τότε είναι που θα λειτουργήσει και πολλαπλασιαστικά», είναι η συμβουλή της.

Οι γυναίκες φοράμε πολλά καπέλα, αλλά…

«Σίγουρα οι ισορροπίες είναι σημαντικές. Ειδικά όσο συνειδητοποιείς ότι μέσα από την οικογένεια και την προσωπική ζωή αντλείς στήριξη, ενέργεια, χιούμορ και μία πρακτική άποψη στην προτεραιοποίηση της καθημερινότητας. Ακόμα περισσότερο, όταν αποτελείς πρότυπο για το παιδί σου» καταθέτει τη δική της εμπειρία η κ. Πιτταούλη. Όπως μάλιστα μας αναφέρει, σχολιάζοντας και τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που σταδιακά συντελούνται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων οικογενειών σήμερα, «η γυναίκα φοράει πολλά καπέλα χωρίς να σημαίνει όμως ότι στις μέρες μας δεν καλείται να κάνει το ίδιο πράγμα και ένας άντρας».

Η σημασία ενός αξιοκρατικού περιβάλλοντος

Για τα τέσσερα στελέχη της Eurobank που μοιράζονται μαζί μας τις ξεχωριστές τους εμπειρίες συνισταμένη είναι πως για όλες ο ….άθλος της εξισορρόπησης επετεύχθη. Κοινή τους εκτίμηση είναι επίσης πως η φιλοσοφία της Eurobank – που, όπως τονίζει η κ. Πιτταούλη «δεν φοβάται να δείξει σε έναν εργαζόμενο ότι τον πιστεύει. Τον καθοδηγεί στα επόμενα βήματά του» – ήταν κομβική για την εξέλιξή τους.

Αλλωστε η γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι μια σύγχρονη «μόδα» για την Τράπεζα. Είναι μια διαχρονική στρατηγική. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει η κ. Ανδρεάδου, «το 1998, όταν έγινα μέλος της οικογένειας της Eurobank, υπήρχαν ήδη δυο Γενικοί Διευθυντές γυναίκες». Η Τράπεζα «εδώ και χρόνια επενδύει στην ίση εκπροσώπηση με στρατηγική προσέλκυσης και ανάδειξης του γυναικείου ταλέντου και σειρά δράσεων για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των γυναικών» υπογραμμίζει η κ. Μαργέλου που θεωρεί πως η ένταξή της στην Eurobank, το 2004, στο ανώτατο επίπεδο διευθυντικής θέσης, είναι μια έμπρακτη απόδειξη ενός αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει ισότιμες ευκαιρίες.

Να σημειωθεί πως η Τράπεζα έχει αναπτύξει πλέγμα παροχών και πρωτοβουλιών που υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σε πάρα πολλά επίπεδα, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικό χρόνο για τις οικογενειακές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

.

.

Τέσσερις μοναδικές ιστορίες επιτυχίας

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει συζητώντας μαζί τους, η καθεμιά είχε τη δική της, μοναδική διαδρομή προς την ανώτερη δομή της ιεραρχίας της Eurobank. Και όλες τους έχουν να αφηγηθούν μια ξεχωριστή ιστορία από το χθες, που επηρεάζει και διαμορφώνει τις προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο ως προς τη γυναικεία παρουσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Χριστίνα Μαργέλου: Ταξίδι ζωής με την ελληνική ναυτιλία

Η κ. Μαργέλου επέλεξε να δραστηριοποιηθεί από τις αρχές του ’90 σε ένα χώρο που μέχρι και σήμερα θεωρείται ανδροκρατούμενος, τη ναυτιλία, από ένα πόστο επίσης ανδροκρατούμενο σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή τον χρηματοπιστωτικό χώρο. «Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 που ξεκίνησα την καριέρα μου, η παρουσία της γυναίκας στον εργασιακό χώρο ήταν κυρίως σε δευτερεύοντες ρόλους. Όπως και σε άλλους τομείς, ο χώρος των τραπεζών ήταν ανδροκρατούμενος και η αναρρίχηση γυναικών στις ανώτατες διευθυντικές θέσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολη και σπάνια, λόγω προκαταλήψεων και στερεοτύπων» μας αναφέρει.

Επιτομή της ανδροκρατίας όμως αποτελούσε τότε, παραδοσιακά, και ο κλάδος της ναυτιλίας και, όπως λέει, η επιλογή της να εργασθεί στο νευραλγικό τομέα των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων ήταν συνειδητή, παρόλο που – με τα δεδομένα εκείνης της εποχής – η εξειδίκευση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την επαγγελματική της εξέλιξη.

Η αγάπη της για τον χώρο, η γοητεία του κλάδου την κέρδισε. «Αυτό που με προσέλκυσε στην ναυτιλία ήταν η ελληνική κατάκτηση των διεθνών αγορών, η μοναδικότητα του ελληνικού παραδείγματος, καθώς η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως» μας λέει. Στέκεται ιδιαίτερα στους Έλληνες εφοπλιστές που όπως αναφέρει έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: συχνά είναι αυτοδημιούργητοι και “street smart”, έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, είναι “risk takers” με δυναμισμό, ευστροφία, διορατικότητα και προσαρμοστικότητα. Η ναυτιλία είναι ένα κλειστό cluster, ένας από τους λίγους τομείς που – εκτός των τεχνοκρατικών κριτηρίων – δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αξιολόγηση ποιοτικών στοιχείων όπως το «καλό» όνομα, η φήμη και το ιστορικό, επισημαίνει.

Κατακτώντας σταδιακά τον ένα στόχο μετά τον άλλο, η κ. Μαργέλου έφτασε μέχρι και τη θέση που κατέχει σήμερα. Στο μεταξύ, άρχισε να μεταμορφώνεται και ο κόσμος της ναυτιλίας. «Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον κλάδο», τονίζει, «με ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας ως προς την ενσωμάτωση του γυναικείου ταλέντου, ποσοτικά και ποιοτικά. Οι γυναίκες συμμετέχουν πλέον ισότιμα σε όλους, σχεδόν, τους τομείς, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε όλα τα τμήματα, ακόμη και πάνω στα πλοία (εκεί πιο διστακτικά). Ταυτόχρονα, ενδυναμώνεται ο γυναικείος ρόλος στις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τα μεσιτικά, ασφαλιστικά και δικηγορικά γραφεία και σε άλλους τομείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες».

Ευαγγελία Πιτταούλη: Κλειδί για έναν επιτυχημένο manager η δύναμη της ομάδας

Κινούμενη στον επίσης απαιτητικό κλάδο του Private Banking, η κ. Ευαγγελία Πιτταούλη δεν αισθάνεται πως χρειάστηκε να προσπαθήσει περισσότερο λόγω του φύλου της. Κλειδί της επιτυχίας στον κλάδο είναι, όπως μας λέει, να κτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, να τους ακούμε προσεκτικά, να καταγράφουμε τις ανάγκες τους. «Προσπαθώ να βελτιώνομαι λόγω ανταγωνισμού και συνθηκών, να είμαι πάντα ενημερωμένη για τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό & τραπεζικό περιβάλλον και, ιδιαίτερα, στο κομμάτι της ευθύνης μου», εξηγεί και τονίζει ότι η «σωστή και ειλικρινής επικοινωνία και υπευθυνότητα θέτει τις βάσεις για ποιοτικές και αμφίδρομα αποτελεσματικές σχέσεις».

Η ίδια θεωρεί πως η οικογένειά της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση, τόσο των επαγγελματικών όσο και των διαπροσωπικών σχέσεών της, και όπως μας εξομολογείται, μεγάλωσε με μια οικογενειακή κουλτούρα ισότιμης αντιμετώπισης σε όλα τα επίπεδα. «Ίσες ευκαιρίες, ίσες υποχρεώσεις, να αγαπάω την ευθύνη, να σέβομαι. Είναι δύσκολο μετά από όλα αυτά να μην απαιτείς με τον τρόπο σου σεβασμό, αξιοπρεπή συμπεριφορά, όρια στον εργασιακό σου χώρο», καταλήγει δίνοντας πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αξία της ομάδας. «Η θέση της/του επικεφαλής κερδίζεται και διακρατείται μέσα από το σεβασμό και την αποδοχή της ομάδας, μέσα από κοινές αγωνίες και μάχες και μέσα από κοινά χαμόγελα και ικανοποίηση. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του στην κορυφή. Όλα γίνονται πιο όμορφα όταν τα μοιράζεσαι» επισημαίνει.

Δέσποινα Ανδρεάδου: Όλοι κερδίζουν από τη γυναικεία ενδυνάμωση στην αγορά εργασίας.

Με απευθείας γραμμή αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, η Δέσποινα Ανδρεάδου εξηγεί πως, όσο δύσκολος κι αν είναι ο επαγγελματικός ρόλος, πάντα υπάρχει περιθώριο και τρόπος να βρεθούν οι απαραίτητες ισορροπίες, έτσι ώστε η Τράπεζα να βελτιώνεται συνεχώς μέσα από υγιή διάλογο και εποικοδομητική συνεργασία. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας ενθάρρυνσης για εκείνη υπήρξε η οικογένειά της, παρατηρώντας, ωστόσο, επιδοκιμαστικά ότι οι επόμενες γενιές εργαζόμενων γυναικών έχουν πλέον και υποστήριξη σε θεσμικό, νομοθετικό, επίπεδο. «Όλο και περισσότερες χώρες εφαρμόζουν νομοθεσίες που απαιτούν την παρουσία γυναικών σε φορείς αποφάσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα», εξηγεί. «Αυτό, σε συνδυασμό με τα ESG κριτήρια μπορεί να οδηγήσει σε μια συνολική αλλαγή κουλτούρας που θα μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα των οργανισμών».

«Εξάλλου, υπάρχουν μελέτες που ποσοτικοποιούν τα πλεονεκτήματα της γυναικείας ενδυνάμωσης», συνεχίζει, έχοντας μάθει από τη δουλειά της να στέκεται στις έμπρακτες αποδείξεις. «Για παράδειγμα, η ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να προσθέσει 20 τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2050, οπότε είναι ωφέλιμο για όλους να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Νατάσσα Πασχάλη: Oι γυναίκες έχουν θέση στα «τραπέζια των αποφάσεων»

Ως Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Eurobank, η κ. Πασχάλη επισημαίνει ότι η γυναικεία ενδυνάμωση στην αγορά εργασίας είναι ένα δυναμικό πεδίο δράσης. Όπως εξηγεί στο in.gr, «η Eurobank εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες, πολιτικές κατά των διακρίσεων και του αποκλεισμού, με κεντρικούς άξονες την παροχή ίσων ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης και την αξιοκρατία στην αξιολόγηση και την επιβράβευση. Πρόκειται για μια εταιρική στόχευση που αναδεικνύει με συνέπεια την εξαιρετικά μεγάλη αξία της συμπερίληψης, σε κάθε επίπεδο, και η οποία διέπει τη δέσμη νέων πρωτοβουλιών που αναπτύσσει σήμερα η Τράπεζα, εφαρμόζοντας μια πολυεπίπεδη στρατηγική DE&I (Diversity Equity Inclusion)».

Κεντρικοί πυλώνες είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και η υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. «Είναι πεποίθησή μου ότι οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως η Eurobank, έχουν χρέος να διακηρύττουν με λόγια και με πράξεις, με κάθε ευκαιρία, μαζί με την πολιτεία και άλλους θεσμικούς φορείς, την απόλυτη στήριξή τους στην εξάλειψη διακρίσεων, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής» τονίζει. Όπως αναλύει, στη βάση της στρατηγικής της Eurobank υπάρχει διαχρονικά η λειτουργία ενός «εξαιρετικά διευρυμένου “οικοσυστήματος” παροχών και υποστήριξης της οικογένειας, σε όλα τα στάδιά της και σε όλες τις σύγχρονες μορφές».

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται είναι διαρκείς. Ενδεικτικό είναι το πρόγραμμα «Women In Banking», για την ενδυνάμωση ταλαντούχων γυναικών στον Οργανισμό μέσω του peer to peer mentoring, που ξεκίνησε να «τρέχει» το 2021. Φέτος, προσθέτει η κ. Πασχάλη, η Τράπεζα στηρίζει ως χορηγός την παρουσία του The Boardroom στην Ελλάδα, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στοχεύει στην προετοιμασία και την υποστήριξη γυναικών με υψηλή δυναμική και κατάρτιση να καταλάβουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών και εταιριών στην ελληνική αγορά, να καθίσουν στα πολυπόθητα «τραπέζια των αποφάσεων». «Η ανάδειξη της Eurobank στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 2022, έρχεται ως επισφράγιση της στρατηγικής μας προτεραιότητας για την ενίσχυση της συμπερίληψης και της γυναικείας ενδυνάμωσης», σημειώνει μεταξύ άλλων η κ. Πασχάλη, δηλώνοντας υπερήφανη που η Eurobank βρίσκεται μεταξύ των 5 ελληνικών στο σύνολο των 418 εταιρειών, παγκοσμίως, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο διεθνούς εμβέλειας δείκτη.

Ποιο είναι τελικά το μυστικό της επιτυχίας;

Έχοντας η καθεμία επιτύχει σημαντικούς επαγγελματικούς στόχους ποια είναι άραγε η χρυσή συμβουλή που θα έδιναν σε νεότερες γυναίκες που κάνουν σήμερα τα πρώτα τους βήματα ή που έχοντας ήδη διαγράψει μια πορεία αισθάνονται εγκλωβισμένες σε θέσεις κατώτερες των δυνατοτήτων τους; Η πορεία προς την επιτυχία είναι κάτι μοναδικό για τον κάθε άνθρωπο και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνες και τις τέσσερις κυρίες της Eurobank. Αν θα ξεχώριζε κάτι η κ. Πιτταούλη από τη δική της εμπειρία αυτό θα ήταν να δίνει κάποιος βάση στη στρατηγική του «παρατηρώ-ακούω-βελτιώνομαι και μετά διεκδικώ» αλλά και να θεωρεί την επαγγελματική ανέλιξη μέρος της ατομικής του ολοκλήρωσης.

Για την κ. Μαργέλου, το μήνυμα είναι σαφές. Για να πετύχεις στη δουλειά σου πρέπει «να αγαπάς αυτό που κάνεις, να νιώθεις τη χαρά της δημιουργίας, του επιτεύγματος, να εξελίσσεσαι και να βελτιώνεσαι». Καταθέτοντας τη δική της εμπειρία, σπεύδει δε να προσθέσει πως η επαγγελματική και η προσωπική ζωή ήταν αλληλένδετες, λειτούργησαν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. «Στη διάρκεια των ετών οι προτεραιότητές μου άλλαζαν με προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε περιόδου. Αυτό που παρέμεινε σταθερό, διαχρονικά, είναι η συνεχής προσπάθειά μου για εξέλιξη», μας λέει και τονίζει: «Με αποφασιστικότητα, επιμονή και θέληση, if you can dream of it, you can do it!».

Η σωστή δουλειά και η προσπάθεια αργά η γρήγορα αποδίδουν

Στην ανάγκη ενίσχυσης των soft skills, ιδιαίτερα στα στελέχη που διοικούν ομάδες και παίρνουν αποφάσεις ανεξαρτήτως φύλου, πέραν των τεχνικών δεξιοτήτων και της φροντίδας για διαρκή εκπαίδευση, εστιάζει η κ. Ανδρεάδου, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη της «η σωστή δουλειά και η προσπάθεια αργά ή γρήγορα αποδίδουν».

Τι γίνεται όμως εάν ένας εργαζόμενος αισθάνεται να μένει πίσω εξαιτίας διακρίσεων τις οποίες υφίσταται; Για την κ. Ανδρεάδου είναι σημαντικό να «αντιμετωπίζει με σεβασμό τη μοναδικότητά του, να έχει υπομονή και επιμονή και να μην διστάζει να επικοινωνεί τις ανησυχίες του σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα». Δε διστάζει όμως να προσθέσει πως, «σε περίπτωση που το εργασιακό περιβάλλον είναι τοξικό, αν δεν μπορεί να το επηρεάσει, να μη διστάσει να κάνει την αλλαγή».

Μην κυνηγάτε καριέρες, πηγαίνετε για αποστολές

Από την πλευρά της η κ. Πασχάλη, υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία που έχει για την ανέλιξη των γυναικών στην εκάστοτε ιεραρχία η αυτοεκτίμηση και η πίστη στις ικανότητες τους. Όπως τονίζει, είναι πολύ κρίσιμο για μια γυναίκα που θέλει να πετύχει να μην αμφισβητεί η ίδια τις δυνατότητές της και να μη μένει σε ρόλους δεύτερης επιλογής, εάν αυτοί δεν ικανοποιούν τις φιλοδοξίες της.

«Στις γυναίκες που ονειρεύονται θέσεις υψηλής ευθύνης, θα έλεγα “μην κυνηγάτε καριέρες, πηγαίνετε για αποστολές», λέει χαρακτηριστικά. «Σε κάθε θέση, κάθε επαγγελματικό βήμα, αναδείξτε τις προκλήσεις που έχουν νόημα, πάρτε ρίσκο, δημιουργήστε impact και αλλάξτε τα πράγματα προς το καλύτερο. Οι γυναίκες «δινόμαστε» σε αποστολές – συνήθως πολλές και όμορφες στη ζωή μας. Πρέπει να τις διαλέγουμε με τόλμη και πίστη και να τις επιδιώκουμε με πάθος».