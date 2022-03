Νέο μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα ώστε η Ρωσία να πληρώσει βαρύ τίμημα για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, απηύθυνε μέσω Twitter o ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε εμπορική συναλλαγή με τη Ρωσία πρέπει να σταματήσει! Για να μην μπορεί να «σπονσοράρει» τη δολοφονία των παιδιών μας. Ουκρανοί σε όλο τον κόσμο! Επικοινωνήστε με πολιτικούς, μιλήστε με δημοσιογράφους, ασκήστε πίεση στις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τη ρωσική αγορά. Για να μην πληρωθούν τα δολάρια και τα ευρώ τους για το αίμα μας» τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Το τίμημα αυτού του πολέμου εναντίον πρέπει να είναι εξαιρετικά οδυνηρό για τη Ρωσία. Αυτή η πίεση είναι καθήκον όλων των Ουκρανών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και για όλους τους φίλους και εταίρους της χώρας μας. Όλοι στον κόσμο πρέπει να πάρουν ηθική θέση. Όχι μόνο το κράτος, αλλά και οι εταιρείες» σημειώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, δραματική έκκληση στη Δύση να κάνει περισσότερα για να σταματήσει τη ρωσική εισβολή στη χώρα του, απηύθυνε την ομιλία του στο καναδικό κοινοβούλιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας για πολλοστή φορά την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, καθώς αυξάνονται οι απώλειες αμάχων.

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκίνησε τη συγκινητική του ομιλία απευθυνόμενος προσωπικά στον Καναδό πρωθυπουργό ρωτώντας: «Τζάστιν, μπορείς να φανταστείς;». «Μπορείς να φανταστείς ότι καθημερινά λαμβάνεις αναφορές που αναφέρουν τον αριθμό των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών; «Έχετε ακούσει για τους βομβαρδισμούς, αυτή τη στιγμή έχουμε 97 παιδιά που πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μπορείς να φανταστείς;»

Μιλώντας κάτω από παρατεταμένα χειροκροτήματα όλων των παρευρισκομένων στο Κοινοβούλιο που είχαν σηκωθεί όρθιοι, ο Ζελένσκι ζήτησε από τους Καναδούς και τον Τζάστιν Τριντό να φανταστούν μεγάλες πόλεις και τοπόσημα του Καναδά να δέχονται επίθεση. «Τζάστιν, μπορείς να φανταστείς τα παιδιά σου να ακούνε όλες αυτές τις έντονες εκρήξεις; το διάσημο Πύργος CN στο Τορόντο, να χτυπήθηκε από ρωσικές βόμβες; Φυσικά δεν το εύχομαι σε κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας».

