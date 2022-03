Στην πιθανότητα ο Βλαντίμιρ Πούτιν να πάει στην επιλογή της χρήσης πυρηνικών όπλων στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι απειλές του Πούτιν είναι «μπλόφα».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, «είναι άλλο πράγμα κανείς να είναι δολοφόνος. Και άλλο πράγμα κανείς να είναι αυτοκαταστροφικός», εννοώντας ότι ο πυρηνικός κίνδυνος είναι ίδιος για όλους.

⚡️Zelensky on Putin’s nuclear threats: «It’s a bluff»

In an interview with the German newspaper Die Zeit, Zelenskiy said it was unlikely that Putin would resort to nuclear weapons. “It’s one thing to be a killer. It’s another thing to be suicidal,” he said.#Ukraine #Russia

