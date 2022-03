«Αυτή η εισβολή είναι μια βίαιη αφύπνιση. Υποτιμήσαμε τη ρωσική απειλή τα τελευταία χρόνια, πιστεύαμε ότι συνεργαζόμενοι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θα τον φέρναμε να μοιραστεί τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Δεν έγινε όμως και αυτή η καθαρή επιθετικότητα δεν θα σταματήσει, αν παραμείνει ανεξέλεγκτη», προειδοποίησε ο ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ ΡούτεΓασλλ, μιλώντας σε φοιτητές των Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι.

«Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα αυτή την απαίσια πραγματικότητα», ανέφερε ο Ρούτε και πρόσθεσε: «Μπροστά σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας, πρέπει να δράσουμε με αποφασιστικότητα και λογική και να ανταποκριθούμε στη γεωπολιτική αλλαγή, που συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Πρέπει να γίνουμε λιγότερο εξαρτημένοι από το ρωσικό αέριο και λιγότερο ευάλωτοι στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Le Figaro, τάχθηκε κατά της συμπαράταξης της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία στο άμεσο εμπάργκο τους στο ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε σήμερα χωρίς ρωσικό αέριο. Πρέπει να επιταχύνουμε την κλιματική μας μετάβαση, να βρούμε εναλλακτικές λύσεις στο φυσικό αέριο, να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια και να αναπτύξουμε διασυνδέσεις στην Ευρώπη, ώστε η ηλιακή ενέργεια από την Πορτογαλία να μπορεί να θερμάνει ένα σχολείο στη Ρίγα».

Για τον ίδιο, η απάντηση στις εξωτερικές απειλές είναι «η ενίσχυση των οικονομιών» των χωρών μελών της ΕΕ, επισημαίνει η Figaro, σημειώνοντας πως δεν είναι υπέρ τού να «βγουν» οι αμυντικές δαπάνες από τον υπολογισμό του ελλείμματος, ούτε να εξετασθεί ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο, που θα βοηθούσε τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως η επισιτιστική ανεξαρτησία και οι στρατιωτικές δαπάνες, ενώ επιμένει στο να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα τα υπάρχοντα μέσα, πριν καταφύγει σε μια κοινή έκδοση ομολόγων.

Τέλος, επισημαίνεται η προσήλωση του Ρούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ, ως προς το οποίο σημείωσε: «Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ηπείρου μας μόνοι μας. Μας προστατεύει το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι και θα παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Βασιστήκαμε πάρα πολύ καιρό στον ισχυρότερο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να είμαστε ισχυρότεροι εταίροι εντός του ΝΑΤΟ, να συνεργαζόμαστε περισσότερο μεταξύ των κρατών μελών και, με αυτόν τον τρόπο, να ενισχύσουμε τη Συμμαχία στο σύνολό της».

