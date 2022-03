Όποιος ασχολείται με ποδόσφαιρο, δε γίνεται να μην ξέρει την ιστοσελίδα Sportbible.

Μια σελίδα που ειδικεύεται σε ποδοσφαιρικές ειδήσεις, ευφάνταστα βίντεο και διάφορες ιστορίες γύρω από το χώρο του δημοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη.

Το συγκεκριμένο site λοιπόν έκανε μια αναδρομή. Για την ακρίβεια μας πήγε 11 χρόνια πίσω. Σε έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος. Και πιο συγκεκριμένα σε ένα ματς της Super League μεταξύ του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού στη Νέα Σμύρνη, που διεξήχθη στις 23 Ιανουαρίου 2011.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ είχε ισοφαρίσει τότε με ένα πέναλτι-κεραυνό σε 1-1 (που ήταν και το τελικό σκορ), με την μπάλα μάλιστα να μένει στον ουρανό των διχτυών. Πραγματικά εξαιρετικό πέναλτι, το οποίο δε θα μπορούσε να πιάσει κανείς τερματοφύλακας.

Το πέναλτι αυτό λοιπόν, σύμφωνα με το Sportbible, είναι το καλύτερο όλων των εποχών στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

«Ακόμα πολλοί οπαδοί πιστεύουν πως αυτό είναι το πιο τέλειο πέναλτι που έχει εκτελεστεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είναι δύσκολο να διαφωνήσουμε» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διαχειριστές της σελίδας στο facebook.

Οι σχετικές αναρτήσεις:

