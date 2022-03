Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης προειδοποίησαν τους Κοινοβουλευτικούς των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια απόρρητων ενημερώσεων χθες Δευτέρα ότι δεύτερο κύμα ρωσικών στρατευμάτων σε μεγάλους αριθμούς πιθανότατα θα εδραιώσει τις θέσεις της χώρας εντός της Ουκρανίας και θα μπορέσει να ξεπεράσει την ουκρανική αντίσταση, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των ενημερώσεων.

«Αυτό το κομμάτι ήταν απογοητευτικό», είπε βουλευτής στο CNN.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η Ρωσία είναι πιθανό να πολιορκήσει την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και προέβλεψαν τραγικές σκηνές αστικού πολέμου, είπε ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Η είδηση που μετέδωσε νωρίτερα η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies για το μέγεθος του στρατιωτικού κονβόι το οποίο έχει πλησιάσει τα προάστια του Κιέβου, επιβεβαιώνουν τις παραπάνω εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Maxar ανέφερε ότι η ρωσική αυτοκινητοπομπή φτάνει σε μήκος περίπου 67 χιλιομέτρων και αποτελείται από τεθωρακισμένα οχήματα, τανκς, ρυμουλκούμενα πυροβόλα και άλλα οχήματα επιμελητείας, ενώ βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο της Ουκρανίας.

Αυτή η αμερικανική εταιρεία παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες.

Νέες δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα δείχνουν ότι η ρωσική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που έφτασε στα προάστια του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας, είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε μεταδοθεί νωρίτερα.

Και σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της, το μήκος της ρωσικής οχηματοπομπής φτάνει τα 67 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με τα 27 χιλιόμετρα που είχε ανακοινώσει η εταιρεία νωρίτερα τη Δευτέρα. Η διαφοροποίηση οφείλεται στη συγκέντρωση και ανάλυση νέων δορυφορικών εικόνων, εξήγησε η Maxar.

Στο μεταξύ, η πολεμική κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας ακροβατεί σε τεντωμένο σκοινί καθώς Κίεβο και Μόσχα ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο διαβουλεύσεων και συμφώνησαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Με την εκπνοή των συνομιλιών, ισχυρότατες εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο, ενώ η Ρωσία από το πρωί σφυροκοπούσε ανελέητα το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις, με την Ουκρανία να μιλά για δεκάδες νεκρούς και παράλληλα τον πρόεδρο Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv. pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022