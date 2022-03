Τον αποκλεισμό επτά ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT συμφώνησαν οι πρεσβευτές της ΕΕ ως αντίποινα στην επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, οι πρεσβευτές φέρονται να εξαίρεσαν τον μεγαλύτερο δανειστή της χώρας Sberbank PJSC και μια τράπεζα που ανήκει εν μέρει στον ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom PJSC.

LATEST: President Joe Biden held a call with Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy. The two men spoke for just over 30 minutes, according to a White House official

Live updates ⬇️https://t.co/XVbhxDZsl6

— Bloomberg (@business) March 1, 2022