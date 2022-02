Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, με τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν σειρά πόλεων την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Μόσχας – Κιέβου, βίντεο από τη Μαριούπολη βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το Nexta μεταδίδει εικόνες από την πόλη Μπερνιάσκ, νοτιοδυτικά της Μαριούπολης, σημειώνοντας ότι ο πληθυσμός αποδοκιμάζει τους ρώσους στρατιώτες, καλώντας τους να φύγουν από το σημείο.

Attitude towards the invaders in the captured #Berdyansk. Do they really not understand that they are hated in every #Ukrainian city and village?@YourAnonOne @YourAnonTV @LorianSynaro This video would also be good to show on Russian TV. pic.twitter.com/HAfaGLBCuf

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022