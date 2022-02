Για ζοφερή εικόνα στον πόλεμο της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή κάνουν λόγο αμερικανοί αξιωματούχοι, τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μια ανάσα έξω από το Κίεβο.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κινούνται για να «αποκεφαλίσουν» την ουκρανική κυβέρνηση στο Κίεβο.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται οι New York Times, είπε ότι τρεις γραμμές ρωσικών στρατευμάτων και στρατιωτικών δυνάμεων κινούνταν γρήγορα προς τις ουκρανικές πόλεις, με δύο από αυτές να κατευθύνονται προς το Κίεβο, την πρωτεύουσα, και την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δυνάμεις κατευθύνονται προς το Κίεβο από τη Λευκορωσία (στο βορρά) και την Κριμαία (στο νότο), χρησιμοποιώντας πυραύλους και πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς, είπε ο αξιωματούχος.

Πάντως, άγνωστα παραμένουν τα σχέδια αναφορικά με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αν επρόκειτο να τον συλλάβουν καταλαμβάνοντας το Κίεβο.

