Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά και την εισβολή των Ρώσων.

Η UEFA πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, με την ποδοσφαιρική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να καταδικάζει την ρωσική επίθεση.

Όπως τονίζει η UEFA, αύριο θα ανακοινωθούν διάφορες αποφάσεις. Θυμίζουμε, πως ο τελικός του Champions League είναι προγραμματισμένος στην Αγία Πετρούπολη και ήδη υπάρχουν πολλές… φωνές για την αλλαγή έδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Η UEFA συμμερίζεται τη σημαντική ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την κατάσταση ασφαλείας που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Ως το κυβερνών σώμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA εργάζεται ακούραστα για την ανάπτυξη και την προώθηση του ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες όπως η ειρήνη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πνεύμα του ολυμπιακού χάρτη. Παραμένουμε αποφασισμένοι στην αλληλεγγύη μας με την ποδοσφαιρική κοινότητα της Ουκρανίας και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε χείρα βοηθείας στον ουκρανικό λαό.

Αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση με τη μέγιστη σοβαρότητα και επείγουσα ανάγκη. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και θα ανακοινωθούν αύριο».

