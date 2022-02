Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, διέταξε την εισβολή ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, για την υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε Κίεβο, Οδησσό και Μαριούπολη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η Ουκρανία να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Ο Ρουσλάν Μαλινόφσκι, που αγωνίζεται στην Αταλάντα, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό για το Europa League, με μια ανάρτησή του στο twitter ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για τη χώρα του.

«Η Ουκρανία δέχεται επίθεση τώρα. Παρακαλώ, διαδώστε το και προσευχηθείτε για τη χώρα μας!» έγραψε χαρακτηριστικά ο μέσος των Μπεργκαμάσκι.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8

— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 24, 2022