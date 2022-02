Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στην υπογραφή του Βλαντίμιρ Πούτιν του διατάγματος της αναγνώρισης των περιοχών του Ντονμπάς και ο πρόεδρος της Ρωσίας διέταξε ρωσικά στρατεύματα να εισέλθουν στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Δειυκρινίζεται, ωστόσο, πως δεν πρόκειται για εισβολή, αλλά για ειρηνευτικές δυνάμεις της Ρωσίας στις περιοχές των «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε ο Πούτιν.

Putin has ordered Russian troops into Ukraine.

The decrees on recognizing the Donetsk and Luhansk People’s Republics order the Russian armed forces to go into separatist territory on peacekeeping missions. pic.twitter.com/cjKMidlD4Q

