Συγκρούσεις σημειώθηκαν την Κυριακή μεταξύ παλαιστίνιων διαδηλωτών και της ισραηλινής αστυνομίας στην ευαίσθητη συνοικία Σέιχ Τζάρα, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, μετά την επίσκεψη ισραηλινού ακροδεξιού βουλευτή που αναζωπύρωσε τις εντάσεις.

Δεκατέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν – πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται – στις συγκρούσεις κατά τις οποίες η ισραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού και σφαίρες από καουτσούκ για να διαλύσει τους διαδηλωτές, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «βίαιες συγκρούσεις» στη συνοικία Σέιχ Τζάρα (κεντρική φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Ammar Awad), που έχει γίνει το σύμβολο του αγώνα κατά της ισραηλινής εποικιστικής δραστηριότητας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και ανακοίνωσε τη σύλληψη 12 «ταραξιών».

Περισσότεροι από 300.000 Παλαιστίνιοι και 210.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν σήμερα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το 1967, το οποίο στη συνέχεια προσάρτησε το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι φιλοδοξούν να κάνουν την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα ενός μελλοντικού κράτους, ενώ το Ισραήλ θεωρεί όλη την πόλη της Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά του.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός» και γνωστός για τις εμπρηστικές του δηλώσεις για τους Παλαιστίνιους, πήγε στο Σέιχ Τζάρα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ανοίξει «γραφείο» και να στηρίξει τους εβραίους κατοίκους της συνοικίας.

Israeli settlers attacked the Salem family and activists as MK Ben Gvir set his parliamentary office in #SheikhJarrah #jerusalem pic.twitter.com/v3x6FKFxs7

Πριν την επίσκεψή του, ο Γκβιρ κατηγόρησε το Σάββατο την αστυνομία ότι δεν αντέδρασε σε φερόμενη εμπρηστική επίθεση στην οποία κάηκε το σπίτι εβραϊκής οικογένειας στη συνοικία αυτή.

«Αν οι τρομοκράτες προσπάθησαν να κάψουν ζωντανή μια εβραϊκή οικογένεια χωρίς να αντιδράσει η αστυνομία, θα έρθω επιτόπου» είχε πει, ζητώντας από την αστυνομία «να φροντίσει για την ασφάλεια των (εβραίων) κατοίκων».

Video from the moments after the alleged ramming attack in East Jerusalem’s Sheikh Jarrah neighborhood, amid clashes between Jewish and Palestinian residents, and police. pic.twitter.com/Nleq3P8Vmn

Υποστηρικτές του βουλευτή τον συνόδευσαν στη γειτονιά, φωνάζοντας «Θάνατος στους τρομοκράτες».

Από την άλλη πλευρά, ομάδα Ισραηλινών που αντιτίθεται στον βουλευτή ανάρτησε στο διαδίκτυο αίτηση, καλώντας τον κόσμο να μεταβεί στο Σέιχ Τζάρα για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους.

Καβγάς ξέσπασε μεταξύ του Αριέ Κινγκ, αντιδημάρχου της Ιερουσαλήμ, και του Αχμαντ Τίμπι, άραβα βουλευτή πολίτη του Ισραήλ, που μετέβη στο Σέιχ Τζάρα για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους.

Ο Γκβιρ κατηγόρησε τις δυνάμεις ασφαλείας το βράδυ της Κυριακής ότι διέλυσαν βίαια τη σκηνή που είχε στήσει ως «γραφείο», λέγοντας ωστόσο ότι «θα μείνει για να κοιμηθεί εκεί απόψε».

Σποραδικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν αργά το βράδυ στη συνοικία.

«Οι ανεύθυνες αυτές προκλήσεις και οποιαδήποτε άλλη πράξη κλιμάκωσης σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή θα πυροδοτήσουν εντάσεις και πρέπει να σταματήσουν», έγραψε στο Twitter η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Concerned about ongoing developments in Sheikh Jarrah, East Jerusalem, with violent clashes leading to several injured and arrests. Incidents of settler violence, irresponsible provocations and other escalatory acts in this sensitive area only fuel further tensions & must cease.

— EU and Palestinians (@EUpalestinians) February 13, 2022