Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ δεν υπολογίζεται πλέον από την Μπαρτσελόνα και καλείεται να βρει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο CEO της Μπαρτσελόνα μίλησε δημοσίως και ανέφερε πως ο Γάλλος δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου, προσθέτοντας μάλιστα πως ο 23χρονος εξτρέμ θα παραχωρηθεί μέσα στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη.

Μία αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς ο ατζέντης του Ντεμπελέ είχε… καταφέρει να οδηγήσει σε «ναυάγιο» τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας τους, ζητώντας από τους «μπλαουγκράνα» 40 εκατομμύρια τον χρόνο!

Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε τελικά να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά να βάλει τέλος στη συνεργασία της με τον Ντεμπελέ ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες…

