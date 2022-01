Επί τέσσερις ώρες ένας άνδρας προσπαθούσε να καταστρέψει με σφυρί το αμφιλεγόμενο γλυπτό ενός γνωστού παιδόφιλου καλλιτέχνη που βρίσκεται το Ραδιομέγαρο του BBC στο κεντρικό Λονδίνο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο άνδρας έφτασε στο κτίριο και χρησιμοποίησε μια σκάλα για να φτάσει το γλυπτό ύψους 3 μέτρων στην πρόσοψή του κτιρίου.

Το γλυπτό, που φέρει την ονομασία «Πρόσπερο και Άριελ», αποτελεί δημιουργία του γλύπτη και τυπογράφου Έρικ Γκιλ, και έχει προκαλέσει την αγανάκτηση πολλών πολιτών της Βρετανίας που ζητούν να αφαιρεθεί από το εμβληματικό κτίριο, εξαιτίας των ειδεχθών πράξεων του ανθρώπου που το φιλοτέχνησε.

Man arrested for vandalising statue by #EricGill outside London #BBC headquarters pic.twitter.com/s1BpurepUB

— Ruptly (@Ruptly) January 12, 2022