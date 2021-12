Yποστηρικτής του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε την Παρασκευή σε φυλάκιση 5 ετών επειδή επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχουν επιβάλει μέχρι σήμερα τα αμερικανικά δικαστήρια για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Ρόμπερτ Σκοτ Πάλμερ, 54 ετών, φορώντας τζάκετ στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και κασκέτο με το σύνθημα «Η Φλόριντα υπέρ του Τραμπ», θεάθηκε να εκτοξεύει ξύλα, πυροσβεστήρα και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, κοντά στο Καπιτώλιο (φωτογραφίες και βίντεο, κάτω).

Στη συνέχεια επιχείρησε να μπει στο κτίριο, αλλά τον εμπόδισαν οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού.

Συνέχισε όμως να τους πετάει αντικείμενα, μέχρι που τον έπληξαν με πλαστική σφαίρα.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν απέρριψε τη χειρόγραφη συγγνώμη του. Στο κείμενο αυτό υποστηρίζει ότι τον «εξαπάτησε» ο τέως πρόεδρος, τον οποίο χαρακτηρίζει «τυραννικό».

«Αντιλήφθηκα ότι μας είπε ψέματα», γράφει, αναφερόμενος στον Τραμπ και τους υποστηρικτές του.

Στις 6 Ιανουαρίου, χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Κογκρέσο για να εμποδίσουν βουλευτές και γερουσιαστές να επικυρώσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.



Φωτογραφία Lev Radin/Pacific Press/ZUMA

Μέχρι σήμερα, η βαρύτερη ποινή που είχε επιβληθεί, ήταν 41 μήνες φυλάκιση (λίγο πάνω από τρία χρόνια) σε δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι διώκονται στις ΗΠΑ για την επίθεση αυτή, οι περισσότεροι για πλημμελήματα, όπως για παράνομη είσοδο στο Καπιτώλιο.

Are we tracking this guy in the flag hoodie throwing a fire extinguisher at the police? Also #ginabisignano and #swedishscarf in the end. #seditionhunters #CapitolFireExtinguisher @capitolhunters @johnkriby1 Clip taken from 5.01 in YT video by Norman Koch https://t.co/W0o0SrAL1i pic.twitter.com/oQk3cLtyko

— Captain Columbo (@ColumboCaptain) February 19, 2021