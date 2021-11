Η σταρ του τένις και τέσσερις φορές νικήτρια του Grand Slam θα είναι μέρος του VS Collective, το οποίο είναι η νέα πρωτοβουλία της μάρκας που αναδεικνύει τις ιστορίες γυναικών από κάθε υπόβαθρο.

«Αφού έμαθα και κατανόησα το όραμα της VS για το Collective, εμπνεύστηκα να συμμετάσχω σε αυτές τις καταπληκτικές γυναίκες», μοιράστηκε η Osaka με το WWD. «Θυμάμαι ότι μπήκα στα καταστήματα της [Victoria’s Secret] όταν ήμουν παιδί και αναρωτιόμουν γιατί καμία από τις γυναίκες στον τοίχο δεν έμοιαζε με εμένα. Τώρα, ως συλλογικότητα, μπορούμε να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά από όλα τα διαφορετικά υπόβαθρα, τους πολιτισμούς και τα μεγέθη. Αυτό αντιπροσωπεύει την πρόοδο για μένα».

We are thrilled to announce professional tennis player and advocate @naomiosaka as our newest #VSCollective Member. She will join an ever-growing group of trailblazing partners who share a common passion to drive positive change: https://t.co/mEZRw8uDbg pic.twitter.com/9iAls6uXqV



Η Οσάκα μαζί με τα μοντέλα Paloma Elsesser, Valentina Sampaio και Hailey Bieber, καθώς και τις αθλήτριες Megan Rapinoe, Eileen Gu και άλλες.

Join us for another episode of #VSVoices where athlete, equality advocate, and new #VSCollective member @naomiosaka speaks with host @amandadecadenet about her rise to tennis stardom and her mental health journey. Listen Now: https://t.co/8s2gPhf3oJ pic.twitter.com/2ij9PS8eV4

— Victoria’s Secret (@VictoriasSecret) November 17, 2021