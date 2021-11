Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στο χωριό Ρόγιακ της ανατολικής Βουλγαρίας και κάποιοι από τους τροφίμους τραυματίστηκαν εισπνέοντας τους καπνούς, όπως έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η φωτιά ξεκίνησε από την ξύλινη οροφή του κτιρίου, αργά σήμερα το βράδυ. Στο γηροκομείο ζούσαν 58 ηλικιωμένοι, σύμφωνα με τον Τιχομίρ Τότεφ, τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

