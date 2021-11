Το μεγάλο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής στη Ligue 1 ανάμεσα στη Λυών και την Μαρσέιγ διεκόπη προσωρινά, όταν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης ένα μπουκάλι εκσφενδονίστηκε από την εξέδρα, προκαλώντας τον τραυματισμό στο κεφάλι του Ντιμίτρι Παγιέ.

Όπως ήταν λογικό, αυτή η εξέλιξη έφερε αναστάτωση, τόσο εντός όσο κι εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον δράστη να απομακρύνεται άμεσα από την αστυνομία που βρισκόταν στο «Groupama Stadium».

Ωστόσο, εκείνη την ώρα έλαβε χώρα και ένα ασυνήθιστο συμβάν, με έναν οπαδό των «λιονέ» να κατευθύνεται νευριασμένος προς το μέρος που βρισκόταν ο φίλαθλος που πέταξε το μπουκάλι και να τον χαστουκίζει για την απερισκεψία του αυτή.

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw

— Sam Street (@samstreetwrites) November 21, 2021