Άφωνοι έμειναν όσοι βρίσκονταν στη συναυλία του συγκροτήματος Brass Against, στο φεστιβάλ Welcome to Rockville.

Η τραγουδίστρια του γκρουπ, Sophia Urista, δεν μπορούσε να κρατηθεί και ούρησε πάνω σε έναν θαυμαστή σοκάροντας άπαντες με την κίνησή της.

Αφού παραπονέθηκε πολλές φορές πως θέλει απεγνωσμένα να πάει τουαλέτα, κάλεσε κάποιον από το κοινό στη σκηνή και τον έβαλε να ξαπλώσει.

Τότε πήγε από πάνω του, και χαλαρή κατέβασε το παντελόνι της και ούρησε στο πρόσωπό του.

«Πρέπει να κατουρήσω και δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Οπότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε ένα σόου με αυτό» είπε.

Μάλιστα, ενώ έκανε την ανάγκη της τραγουδούσε το «Wake Up» των Rage Against The Machine!

Ο θαυμαστής πάντως δεν φάνηκε να ενοχλήθηκε. Αντιθέτως απολάμβανε τη στιγμή και όταν τελείωσε ύψωσε τις γροθιές του ευχαριστημένος.

🎥Brass Against lead singer Sophia Urista urinated on a fan at Welcome To Rockville in Daytona Beach, Florida.

The band says they play music that «inspires the listener for social and personal change» #BrassAgainst #SophiaUrista pic.twitter.com/FZyVOEfVpZ

— Flaco (@frankadak01) November 14, 2021