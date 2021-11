«Αφοσιωμένος μπαμπάς. Περήφανος σύζυγος του @KamalaHarris. Υπέρμαχος της ισότητας και της δικαιοσύνης».

Έτσι δηλώνει σήμερα στον προσωπικό και στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o Ντάγκλας Κρεγκ Έμχοφ: εν ενεργεία «Δεύτερος Κύριος» της Αμερικής, ως σύζυγος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Της πρώτης γυναίκας, πρώτης Αφροαμερικανής και πρώτης ξένης καταγωγής (με γονείς από τη Τζαμάικα και την Ινδία) που αναδείχθηκε στο δεύτερο ανώτερο πολιτειακό αξίωμα στις ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, η περίπτωση του Έμχοφ σηματοδοτεί πολλές πρωτιές: είναι ο πρώτος άντρας και το πρώτο άτομο από εβραϊκή οικογένεια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Με αυτή την ιδιότητα συνοδεύει αυτήν την εβδομάδα την Κάμαλα Χάρις στην πενθήμερη επίσκεψή της στο Παρίσι: το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι της ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έπειτα από ένα μακρύ διάστημα πολιτικής αφάνειας, αλλά και «στραβοπατημάτων».

Πέραν από τις κοινές επίσημες εμφανίσεις τους στη γαλλική πρωτεύουσα, το πρόγραμμα του «Δεύτερου Κυρίου» περιλαμβάνει, εθυμοτυπικά, διάφορες εκδηλώσεις.

Οι περισσότερες αφορούν στην ισότητα των φύλων, στην ενίσχυση του ρόλου νεαρών γυναικών και κοριτσιών, στη «διπλωματία του αθλητισμού», στην εκπαίδευση.

Για τον 57χρονο δικηγόρο από το Μπρούκλιν, ο νέος ρόλος του αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση.

Ακόμη, λέει, προσαρμόζεται, περίπου έναν χρόνο αφότου εγκατέλειψε τη νομική εταιρεία όπου εργαζόταν, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Το πελατολόγιο του Νταγκ -όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του- περιελάμβανε σημαντικούς πελάτες και μεγάλες εταιρείες, όπως τη Walmart, την φαρμακευτική εταιρεία Merck (που τώρα βγάζει στην αγορά το πρώτο χάπι κατά του κοροναϊού) και την κατασκευάστρια όπλων και πυρομαχικών Dolarian Capital.

Διατηρεί ωστόσο τις ισχυρές διασυνδέσεις του, από την Ουάσιγκτον ως το Λος Άντζελες, που έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια: πριν γνωρίσει το 2013 σε ένα ραντεβού στα τυφλά την Κάμαλα Χάρις -τότε γενική εισαγγελέα της Καλιφόρνιας- και τελικά την παντρευτεί μέσα σε ένα χρόνο.

Χάρη σε αυτές έχει καταφέρει τους τελευταίους μήνες να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για τους Δημοκρατικούς -εν μέσω φημών για ψυχρότητα στις σχέσεις μεταξύ του προέδρου Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις και της φιλοδοξίας της τελευταίας να επαναδιεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα του κόμματος για τις εκλογές του 2024.

Προσώρας -όταν δεν συνοδεύει τη σύζυγό του σε επίσημα ταξίδια στο εξωτερικό- ο «Δεύτερος Κύριος» επιτελεί τα καθήκοντά του εντός κι εκτός του γραφείο του, στο ιστορικό κτίριο Αϊζενχάουερ, δίπλα στον Λευκό Οίκο.

Ενθουσιώδης στον νέο ρόλο του, στους δέκα μήνες από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο Νταγκ Έμχοφ έχει ταξιδέψει σε 30 πολιτείες και 21 κέντρα εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζοντας ενεργά την εκστρατεία του προέδρου και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Today, @SecondGentleman and I visited a COVID-19 vaccination site at East Side High School in Newark as more New Jerseyans rolled up their sleeves to get the shot. Every dose gets us closer to the brighter days ahead. Get yours: https://t.co/DcRg6R0AZy pic.twitter.com/j9ssd6aGAN

— Tammy Murphy (@FirstLadyNJ) October 19, 2021