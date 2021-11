Τέσσερις άνδρες άρπαξαν και πυρπόλησαν λεωφορείο σε φιλοβρετανική κοινότητα των «ενωτικών» στη Βόρεια Ιρλανδία το απόγευμα της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό πειρατείας στην περιοχή Τσερτς Ρόουντ, στο προάστιο Νιούταουνάμπι του Μπέλφαστ, γύρω στις 7.45 μ.μ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

«Αναφέρθηκε ότι τέσσερις άνδρες επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο και διέταξαν τους επιβάτες να κατεβούν προτού το λεωφορείο πυρποληθεί.

.@Translink_NI buses are paid for & owned by the people of Northern Ireland. Without them people can’t get to & from work, or school, or hospital appointments. Our bus drivers are working class people who deserve to be safe in their jobs. What does this madness achieve?! pic.twitter.com/fX7B9EP5aC

— Nichola Mallon (@NicholaMallon) November 7, 2021