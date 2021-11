Το πλοίο Sea Eye 4 έφτασε στο λιμάνι του Τράπανι της Σικελίας στην Ιταλία. Μεταφέρει οκτακόσιους μετανάστες και πρόσφυγες που διασώθηκαν σε σειρά επιχειρήσεων, από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, στην κεντρική Μεσόγειο.

Συνολικά, στους διασωθέντες συμπεριλαμβάνονται διακόσια ανήλικα, όπως και γυναίκες που κυοφορούν. Οι εθελοντές και εργαζόμενοι της ΜΚΟ στην οποία ανήκει το πλοίο είναι κατάκοποι, έπειτα από πέντε ημέρες αδιάκοπης φροντίδας των μεταναστών και προσφύγων.

Over 800 people and the crew of #SEAEYE4 need a safe harbour! Do not prolong the suffering of the people on board and let them land! https://t.co/lMnhFMJnPZ

— Alarm Phone (@alarm_phone) November 6, 2021