Τον γύρο του κόσμου έχουν κάνει οι εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσε στη χώρα μας η κακοκαιρία «Μπάλλος».

Στα διεθνή ΜΜΕ γίνεται αναφορά στην επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας και πώς αυτή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Αττική καθώς και σε άλλες περιοχές, ενώ ειδική αναφορά υπάρχει στον αγώνα των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας οι οποίοι λίγες μόλις εβδομάδες -μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί- βλέπουν τον τόπο τους να δοκιμάζεται από την έντονη βροχόπτωση και τις πλημμύρες.

Ειδική μνεία γίνεται, πάντως, και στα πλάνα της ντροπής από το λεωφορείο στην Ποσειδώνος.

Το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Βούλα, άρχισε να «βυθίζεται» στα νερά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβάτες που επέβαιναν σε αυτό. Μια μέρα μετά, τα νερά έχουν υποχωρήσει και φαίνεται η οροφή του.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τις προσπάθειες των επιβατών να βγουν από μεταφορικό, σχηματίζοντας μια ουρά στην άκρη του δρόμου, με το νερό από τον πλημμυρισμένο δρόμο να φτάνει μέχρι τα γόνατά τους.

Το ζήτημα με το λεωφορείο έγινε θέμα και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Χαρακτηριστικά, το Associated Press αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι βοηθώντας ο ένας τον άλλον κατάφεραν να φύγουν από το πλημμυρισμένο λεωφορείο δίχως να κινδυνεύσουν.

Severe weather in Greece has left hundreds of homes flooded in Athens and prompted evacuations elsewhere. @SrdjanTV was at the scene of a bus stranded in floodwaters in the Greek capital.

Full story: https://t.co/HLQ2PxhXpH pic.twitter.com/Ggx67RQ1b3

— AP Europe (@AP_Europe) October 14, 2021