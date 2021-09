Από το καλοκαίρι μάθαμε ότι στις 24 Σεπτεμβρίου θα έκανε πρεμιέρα στο Netflix η νέα σειρά θρίλερ του δοκιμασμένου, πια, στο είδος Mike Flanagan.

Το όνομά του σας λέει πολλά, αν τολμήσατε να παρακολουθήσετε το «The Haunting of Hill House» και το «The Haunting of Bly Manor».

Το Midnight Mass επικεντρώνεται σε μια απομονωμένη κοινότητα ενός μικρού νησιού ονόματι Crockett Island, που αρχίζει να γίνεται μάρτυρας διάφορων παράξενων και θαυματουργών φαινομένων αλλά και ζοφερών οιωνών, αμέσως μετά την άφιξη ενός μυστηριώδους ιερέα.

Επτά τα επεισόδια της μίνι σειράς, στα οποία θα πρωταγωνιστούν οι Kate Siegel (Hush, Haunting of Hill House), Rahul Kohli, Henry Thomas, Samantha Sloyan, Michael Trucco, Zach Gilford (Good Girls, The Purge: Anarchy), Hamish Linklater (Legion, The Big Short), και Annabeth Gish. Μαζί τους επίσης οι: Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney και Annarah Shephard.

Μέσα από το Twitter του ο δημιουργός του σόου το αποκάλεσε ως το «πιο αγαπημένο του project μέχρι σήμερα», καθώς διατηρεί με αυτό μια ιδιαίτερη σχέση από μικρή ηλικία όταν ήταν παπαδοπαίδι.

This one is special. Cannot wait for you to see it. pic.twitter.com/z7elBvERSb

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 9, 2021