Επτά χρόνια μετά από την πρώτη δισκογραφική συνεργασία τους με τίτλο «Cheek to Cheek», η Lady Gaga συναντάει ξανά τον θρυλικό ερμηνευτή Τόνι Μπένετ στο δεύτερο jazz άλμπουμ τους «Love for Sale».

«Έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με τον θρυλικό Τόνι Μπένετ και την εμβληματική Lady Gaga στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής συνεργασία τους με το πολυεθνικό όμιλο μέσων ενημέρωσης “ViacomCBS”» δήλωσε ο παραγωγός τηλεόρασης Μπρους Γκίλμερ.

Το άλμπουμ αποτελεί αφιέρωμα στο έργο του Κόουλ Πόρτερ. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την 1η Οκτώβρη, ενώ το τραγούδι του τίτλου «Love For Sale» κάνει πρεμιέρα στο MTV Global.

“Love For Sale” the song is out now! And Love For Sale the album, a celebration of the songs of Cole Porter sung by @itstonybennett and me, is out in 2 weeks on October 1. https://t.co/x4phqHuwlV pic.twitter.com/yCqXJjHvst

— Lady Gaga (@ladygaga) September 17, 2021