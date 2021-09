Το US Open ρίχνει αυλαία αύριο (11/9, 23:00) στις γυναίκες με τον μεγάλο τελικό, στον οποίον αναμετρώνται η Έμα Ραντουκάνου και η Λέιλα Φερνάντεζ.

Αμφότερες είναι γεννημένες το 2002, με τη Βρετανίδα να γίνεται 19 τέσσερις μέρες πριν (6/9) και την Καναδή να είναι μόλις 18 ετών.

Με την παρουσία τους στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης γίνονται οι πρώτες έφηβες σε τελικό Grand Slam μετά το 2002.

Τότε Σερένα Γουίλιαμς και Μαρτίνα Χίνγκις ήταν αυτές που είχαν προκαλέσει την έκπληξη, όμως τα ρεκόρ δε σταματούν εδώ.

Η Ραντουκάνου με τη νίκη της επί της Μαρίας Σάκκαρη με 2-0 σετ έγινε η πρώτη τενίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία που φθάνει σε τελικό Grand Slam μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977, ενώ ο αγώνας κόντρα στη Φερνάντεζ θα είναι ο πρώτος τελικός Grand Slam που θα διεξαχθεί ανάμεσα σε αθλήτριες που δεν έχουν θέση στην κατάταξη.

Emma Raducanu 🆚 Leylah Fernandez for the #USOpen title 🏆

This is the first men’s or women’s major final featuring unseeded players since the Open Era began in 1968. pic.twitter.com/C0zUxfOP7r

— ESPN (@espn) September 10, 2021