Πλήθος διακρίσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα, παραμένει σταθερά ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για το αμερικανικό ταξιδιωτικό κοινό, λαμβάνει η Ελλάδα.

Ενδεικτικό είναι ότι στην ψηφοφορία για τα World’s Best Awards 2021, η Μήλος κατάκτησε την πρώτη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, ως το καλύτερο νησί στον κόσμο και την Ευρώπη για το 2021 (Top Island in the World / Top Island in Europe), με τη σχεδόν άριστη βαθμολογία 95,50, αναδείχθηκε η Μήλος από τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel + Leisure», που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World’s Best Awards 2021.

Ταυτόχρονα, στην κατηγορία «Τα καλύτερα 25 Νησιά στον Κόσμο» (The Top 25 Islands in the World), η Φολέγανδρος κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ στην κατηγορία «Τα καλύτερα 20 Νησιά στην Ευρώπη» (The Top 20 Islands in Europe) η Ελλάδα κατέκτησε την «μερίδα του λέοντος» καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται άλλα επτά ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα η Φολέγανδρος στην 2η θέση, η Σαντορίνη στην 5η, η Πάρος στην 10η, η Μύκονος στην 13η, η Κρήτη στην 14η, η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά στην 15η και η Ρόδος με τα Δωδεκάνησα στην 17η θέση.

Οι νέες αυτές διακρίσεις, έρχονται λίγες μόνον ημέρες μετά την ανάδειξη της Ελλάδας και της Σαντορίνης ως Αγαπημένη Χώρα και Καλύτερο Νησί της Ευρώπης, αντίστοιχα, στα αμερικανικά βραβεία κοινού FXExpress 2021 Awards, όπως υπενθυμίζει το moneyreview. Η ψηφοφορία για τα φετινά βραβεία πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 10 Μαΐου 2021 και σε αυτήν οι σχεδόν 35 εκατ. αναγνώστες του περιοδικού και χρήστες στις διάφορες πλατφόρμες του εκδήλωσαν τις προτιμήσεις τους σε ποικίλες κατηγορίες, όπως πόλεις, νησιά, θέρετρα, προορισμοί τουρισμού πολυτελείας και ευεξίας, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρας, ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία ενοικίασης αυτοκινήτων κ.ά.

Νικήτρια χάρη στους κατοίκους της

Με αφορμή την ανακοίνωση των φετινών βραβείων, οι συντάκτες του περιοδικού υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η Μήλος «αναδείχθηκε νικήτρια χάρη στους φιλικούς κατοίκους της, οι οποίοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες προτρέποντάς τους να εξερευνήσουν τα γραφικά χωριά, τις εξαιρετικές ταβέρνες και τις δεκάδες ειδυλλιακές παραλίες της, που ποικίλλουν στο χρώμα ανάλογα με το αν σχηματίζονται από κοχύλια, πέτρες ή άμμο», ενώ επισημαίνουν ακόμα: «Μπορεί να είναι γνωστή εξαιτίας του αγάλματος της Αφροδίτης, αλλά προσφέρει πολλά περισσότερα από τα αρχαιολογικά ευρήματα: πολυάριθμες επιλογές για διαμονή, βραβευμένα οινοποιεία, ηλιοθεραπεία σε ηφαιστειακούς βράχους, ψαροντούφεκο σε σπηλιές και στην συνέχεια δείπνο σε ένα από τα εξαιρετικά εστιατόριά της. Όπως συνόψισε ένας ψηφοφόρος: “Είναι συγκλονιστικά όμορφη!”».

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, ενώ τα αποτελέσματα πρόκειται να δημοσιευτούν αναλυτικά στο τεύχος Οκτωβρίου 2021 του περιοδικού.