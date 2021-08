Η μεταγραφή του Ρομέλου Λουκάκου στην Τσέλσι έχει δημιουργήσει «πανδαιμόνιο» στο Λονδίνο, τόσο στις τάξεις των φιλάθλων όσο και στο εσωτερικό της ομάδας. Ο Βέλγος στράικερ επιδεικνύει κάθε φορά το ταλέντο του, πράγμα το οποίο δε λείπει από την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Στην νίκη της Τσέλσι επί της Άρσεναλ (2-0) ο Λουκάκου συνέβαλε τα μέγιστα, πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο γκολ των «Μπλε».

Στην τελευταία προπόνηση της Λονδρέζικης ομάδας ο 28χρονος επιθετικός πέτυχε ένα γκολ ιδιαίτερης ομορφιάς, και οι συμπαίκτες του, αποθέωσαν την προσπάθειά του. Ο ίδιος, προκειμένου να τούς ευχαριστήσει απευθύνθηκε με χιουμοριστικό ύφος λέγοντας πως, «Θα σας μάθω όλους πώς να σκοράρετε!».

Ο Λουκάκου βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και η ενέργειά του στον αγωνιστικό χώρο έχει γίνει αντιληπτή από το πρώτο κιόλας παιχνίδι των Λονδρέζων.

“I’ll teach you all how to score, one by one.” 🤣 pic.twitter.com/PUnA5cNnWo

— LDN (@LDNFootbalI) August 25, 2021