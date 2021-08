Ο Ολυμπιακός βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στους ομίλους του Europa League μετά τη νίκη του με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Σλόβαν.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται απόψε (21:45) από τους Σλοβάκους και δεν θέλουν απλά να σφραγίσουν την πρόκριση αλλά να το κάνουν και με μια δεύτερη νίκη, κάτι που κατέστησε σαφές στη συνέντευξη Τύπου και ο Πέδρο Μαρτίνς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ματιέ Βαλμπουενά που με μήνυμά του στα social media έδωσε το στίγμα του για την αναμέτρηση με τη Σλόβαν γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τελευταίο βήμα για την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Ας το κάνουμε».

Last step to qualify for the group stage. Let’s get it @olympiacosfc! 🔴⚪️ #UEL pic.twitter.com/VGY7dT00HB

