Οι κορυφαίοι τερματοφύλακες, αμυντικοί, μέσοι και επιθετικοί βραβεύτηκαν για τα περσινά επιτεύγματά τους στο Champions League οι κορυφαίοι ανά θέση, σε άντρες και γυναίκες, στα πλαίσια της κλήρωσης των ομίλων για την φετινή διοργάνωση.

Το πρώτο χρονικά βραβείο της βραδιάς ήταν αυτό για την θέση του τερματοφύλακα. Εκεί, νικητής αναδείχθηκε ο Έντουαρντ Μεντί της Τσέλσι στους άντρες, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε όλη την πορεία της Τσέλσι μέχρι την κατάκτηση και το επιστέγασμα αυτής ήταν το βραβείο του τερματοφύλακα της χρονιάς.

Ο Σενεγαλέζος κίπερ νίκησε τους Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης) και Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι) στην «κούρσα» και άρχισε ιδανικά την εκδήλωση για την Τσέλσι στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, η Σάντρα Πάνιος της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε κορυφαία τερματοφύλακας στις γυναίκες.

🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Συνέχεια πήραν οι κορυφαίοι αμυντικοί της περσινής σεζόν. Στους άντρες αναδείχθηκε ο Πορτογάλος Ρούμπεν Ντίας της Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας των Αθπιλικουέτα και Ρούντιγκερ της Τσέλσι. Ο στόπερ της ομάδας του Πεπ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της περσινής καταπληκτικής πορείας των «πολιτών», οι οποίοι έφτασαν μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκαν από την Τσέλσι.

Καλύτερη αμυντικός αναδείχθηκε η Ιρέν Παρέδες της Μπαρτσελόνα.

Επόμενη στην σειρά για την βράβευση είχαν οι μέσοι. Εκεί, στους άντρες κορυφαίος αναδείχθηκε ο Ενγκολό Καντέ της Τσέλσι, κερδίζοντας μάλιστα και το βραβείο MVP στον τελικό με την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γάλλος μέσος ήταν ο κυρίαρχος της μεσαίας γραμμής των «μπλε», πραγματοποιώντας καταπληκτικές εμφανίσεις καθ’ όλη την διάρκεια της περσινής σεζόν, κάτι που πιστοποίησε με το σημερινό βραβείο. Στην τριάδα των υποψηφίων συγκαταλέχθηκαν επίσης οι Ντε Μπρόινε και Ζορζίνιο.

Καλύτερη μέσος αναδείχθηκε η Αλεξία Πουτέλας της Μπαρτσελόνα.

Για το τέλος έμειναν οι κορυφαίοι επιθετικοί της περσινής σεζόν. Κορυφαίος στράικερ για τους άντρες αναδείχθηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Ντόρτμουντ. Ο Νορβηγός στράικερ οδήγησε την ομάδα του μέχρι τα προημιτελικά, όντας πλέον και επίσημα το next big thing του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στην τριάδα των υποψηφίων συγκαταλέχθηκαν επίσης οι Λεβαντόφσκι και Εμπαπέ.

Καλύτερη επιθετικός αναδείχθηκε η Τζένι Χερμόσο της Μπαρτσελόνα, η οποία στις γυναίκες έκανε το sweep σε όλα τα βραβεία.