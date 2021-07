Στον «αέρα» η νέα τρίτη εμφάνιση της Γιουβέντους για τη σεζόν 2021/22, έστω και ανεπίσημα, καθώς μέσα από τα social media έγινε η… αποκάλυψή της.

Η εν λόγω εμφάνιση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με τα περισσότερα σχόλια να είναι μάλλον αρνητικά.

Και αν τη δει κάποιος, μάλλον θα συμφωνήσει με την κριτική που δέχεται τις τελευταίες ώρες η εταιρεία ένδυσης της Γηραιάς Κυρίας, καθώς τόσο τα χρώματα όσο και το σχέδιο προκαλούν μεγάλη εντύπωση.

Δείτε τη και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

🚨⚽️ | NEW: Juventus’ third kit has been leaked for next season

Via: @Footy_Headlines pic.twitter.com/Xeu42KBl6K

— Football For All (@FootballlForAll) July 23, 2021