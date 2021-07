Για την απόφασή του να μην προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του ενημέρωσε τους υπευθύνους της Παρί Σεν Ζερμέν ο Κίλιαν Εμπαπέ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών.

Ισπανός δημοσιογράφος ο οποίος εργάζεται στην Marca έβγαλε σε αποκλειστικότητα την είδηση αυτή, η οποία εάν επιβεβαιωθεί τότε ουσιαστικά πρόκειται για μία εξέλιξη που μπορεί να δώσει στη Ρεάλ μία μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με την Γαλλική ομάδα για την απόκτηση του Κίλιαν Εμπαπέ.

Μάλιστα, ο ίδιος ο δημοσιογράφος υποστήριζε ότι ο Γάλλος νεαρός επιθετικός έχει ενημερώσει εδώ και ημέρες τον Ποτσετίνο για την απόφασή του αυτή σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχαν πριν λίγες ημέρες.

Μένει να δούμε τις τελικές εξελίξεις της είδηση αυτής που μπορεί να ταρακουνήσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική υφήλιο.

🚨🌕| Kylian Mbappé has officially told PSG he will NOT renew his contract. He wants to join Real Madrid. @jfelixdiaz #rmalive

