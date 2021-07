H σειρά The Simpsons για μία ακόμη φορά προέβλεψε το μέλλον.

Η αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων «μάντεψε» ότι ο ιδρυτής του ομίλου Virgin, Ρίτσαρντ Μπράνσον θα έφτανε στο διάστημα, επτά χρόνια προτού κάνει το ιστορικής σημασίας ταξίδι του.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον απογειώθηκε από το Νέο Μεξικό για την πτήση του στο διάστημα, με πέντε μέλη πλήρωμα στις 11 Ιουλίου.

Ήταν η πρώτη πτήση με επιβάτες για την εταιρεία διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I’m an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021