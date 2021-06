Η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή της Κίνας με προορισμό τον διαστημικό της σταθμό απογειώθηκε σήμερα.

Μέσα σε πελώριο νέφος γκρίζου καπνού, ο πύραυλος Long March 2F που μεταφέρει το διαστημόπλοιο Shenzhou-12, στο οποίο επιβαίνουν τρεις αστροναύτες, απογειώθηκε από το κέντρο διαστημικών εκτοξεύσεων της Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι, στις 09:22 ώρα Πεκίνου (04:22 ώρα Ελλάδας).

Οι τρεις αστροναύτες θα παραμείνουν για τρεις μήνες στον υπό κατασκευή κινεζικό διαστημικό σταθμό, το πιο μακρό χρονικό διάστημα που έχει παραμείνει οποιοσδήποτε κινέζος αστροναύτης σε χαμηλή τροχιά.



Οι τρεις κινέζοι αστροναύτες πριν επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιο Shenzhou-12 (φωτογραφία Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Θα διαμείνουν στο Τιανχέ («Ουράνια αρμονία»), το μοναδικό τμήμα του διαστημικού σταθμού που είναι ήδη επιχειρησιακό αφού τέθηκε σε χαμηλή τροχιά στα τέλη Απριλίου (σε ύψος 350-390 χιλιομέτρων).

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός αναμένεται να παραμείνει στο διάστημα για τα επόμενα περίπου 10 χρόνια.

Η αποστολή Σεντζού-12 θα είναι η τρίτη από τις 11 που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού μεταξύ του 2021 και του 2022. Προβλέπεται να γίνουν τέσσερις επανδρωμένες πτήσεις.

Πέραν του τμήματος του Τιανχέ που βρίσκεται ήδη σε τροχιά, τα δύο τμήματα που απομένουν – πρόκειται για εργαστήρια – σχεδιάζεται να σταλούν στο διάστημα την επόμενη χρονιά.

Θα επιτρέψουν να διεξαχθούν πειράματα στα πεδία της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής, της αστρονομίας και των διαστημικών τεχνολογιών.

Οι τρεις αστροναύτες καλούνται να φέρουν σε πέρας τη συντήρηση της μονάδας, να εγκαταστήσουν υλικό, να κάνουν εξόδους στο διάστημα, να φροντίσουν την προετοιμασία μελλοντικών αποστολών για την επέκταση του διαστημικού σταθμού και των χώρων διαμονής μελλοντικών πληρωμάτων.

