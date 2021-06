Η Τσόου Χανγκ-τουν, μορφή του κινήματος υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, συνελήφθη σήμερα το πρωί, στην επέτειο των γεγονότων στην Τιενανμέν, οι τελετές μνήμης για τα οποία απαγορεύθηκαν και φέτος από τις αρχές.

Τέσσερα πρόσωπα με πολιτικά, που δήλωσαν αστυνομικοί, βρέθηκαν απέναντι στην Τσόου Χανγκ-τουν μπροστά στο ακίνητο όπου βρίσκεται το γραφείο της, στο κέντρο της πόλης, και κατόπιν της ανακοίνωσαν πως τη συλλαμβάνουν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Την έβαλαν σ’ ένα μαύρο σεντάν κι έφυγαν.

Πηγή προσκείμενη στην αστυνομία διευκρίνισε ότι η Τσόου Χανγκ-τουν συνελήφθη δυνάμει του άρθρου 17A περί διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Hong Kong police arrest anti-Beijing activist Chow Hang Tung for «publicising unlawful assemblies» on the 32nd anniversary of Tiananmen Square crackdown pic.twitter.com/Svl3YwL2vQ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 4, 2021