Όταν η Erica Quiggle πήρε διαζύγιο το 2011 και έμεινε μόνη με τον -9χρονο τότε- γιο της, ο πεθερός της ήταν αυτός που τη στήριξε και τη βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Γνωρίζονταν από όταν εκείνη ήταν 16, καθώς παντρεύτηκε στα 19 της. Σύμφωνα με τη “Sun”, μετά το διαζύγιο, η 31χρονη από το Κεντάκι των ΗΠΑ άρχισε σύντομα να αναπτύσσει αισθήματα για τον -κατά 29 χρόνια μεγαλύτερο- πεθερό της, ο οποίος το 2017 παραδέχτηκε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της. Έναν χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν και απέκτησαν μια κόρη.

Woman, 31, MARRIES her father-in-law, 60, who comforted her when her marriage to his stepson broke down

via https://t.co/TKecRVtJpn https://t.co/jWX5QtIYhB

— Otunba Gbayi 99 (@Obiemeta) April 20, 2021