Τις δεύτερες σκέψεις φέρονται να έχουν αρχίσει δύο αγγλικές ομάδες, οι οποίες είναι κοντά στο να αποχωρήσουν από την European Super League.

Η ίδρυση της νέας κλειστής λίγκας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους της UEFA και της FIFA, των ομοσπονδιών, αλλά και των φιλάθλων όλων των ομάδων.

Όλο αυτό φυσικά φαίνεται πως έχει προκαλέσει τριγμούς στην European Super League.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος της Daily Mail Όλιβερ Χολτ έγραψε στο twitter πως ήδη δύο αγγλικές ομάδες από τις έξι που συμμετέχουν στη νέα διοργάνωση έχουν αρχίσει τις δεύτερες σκέψεις και είναι πολύ κοντά στο να φύγουν.

Ωστόσο, ο άγγλος δημοσιογράφος δεν έκανε γνωστά τα ονόματα των δύο συλλόγων.

Υπενθυμίζεται πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Τότεναμ και Τσέλσι είναι τα έξι αγγλικά κλαμπ που έχουν γίνει συνιδρυτές στη νεοσύστατη λίγκα.

Hearing the first cracks may be beginning to appear in the ugly, misshapen edifice of the ESL. Told two English clubs are close to losing their nerve.

— Oliver Holt (@OllieHolt22) April 20, 2021