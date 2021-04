Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο Κόλτον Άντεργουντ (Colton Underwood), πρώην παίκτης του NFL και ο Bachelor στο ομώνυμο ριάλιτι για τη σεζόν του 2018, είναι γκέι.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος σε ιδιαίτερα δραματικό τόνο στην εκπομπή Good Morning America.

JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7

— Good Morning America (@GMA) April 14, 2021