Το ντοκιμαντέρ «Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)» του Questlove έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα Hulu στις 2 Ιουλίου.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ντράμερ των The Roots ερευνά την όχι και τόσο γνωστή ιστορία του Harlem Cultural Festival – το οποίο βαφτίστηκε «Black Woodstock» – που έγινε το ίδιο καλοκαίρι με το Woodstock, το καλοκαίρι του 1969· έλαβε χώρα επί έξι εβδομάδες στο Mount Morris Park του Χάρλεμ, που πλέον έχει μετονομαστεί σε Marcus Garvey Park.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες του φεστιβάλ ήταν οι Sly and the Family Stone, η Nina Simone, ο B.B. King, οι Gladys Knight and the Pips, ο Steve Wonder και άλλοι πολλοί. Το «Summer of Soul» περιλαμβάνει πλάνα των συναυλιών που θα δούμε για πρώτη φορά, και σε ένα σύντομης διάρκειας βίντε ο ίδιος ο Ahmir «Questlove» Thompson μιλά για το ντοκιμαντέρ.

Το «Summer of Soul» έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Φεβρουάριο στο Sundance Film Festival και τιμήθηκε με το βραβείο U.S. Grand Jury Prize και με το Βραβείο Κοινού στην κατηγορία Αμερικανικό Ντοκιμαντέρ. Τότε, σε ανακοίνωσή του, ο Questlove είχε πει: «Ήταν πάντα όνειρό μου να σκηνοθετήσω ντοκιμαντέρ και το να αφηγηθώ αυτή την ιστορία, ήταν αληθινά μια εκπληκτική εμπειρία. Αισθάνομαι τιμή και είμαι ενθουσιασμένος με την υποδοχή της ταινίας».

Λίγο μετά την επιτυχία του «Summer of Soul» στο φεστιβάλ Sundance, ανακοινώθηκε ότι ο Questlove θα σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ για τον Sly Stone.