Η Κένταλ Τζένερ κατηγορήθηκε ότι επεξεργάστηκε τις φωτογραφίες που έκαναν ορισμένους θαυμαστές της να αισθάνονται ανασφαλείς για το σώμα τους.

Την περασμένη εβδομάδα, το supermodel έγινε viral φορώντας ένα «micro thong» για τη συλλογή Skims της Κιμ Καρντάσιαν για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες της που πολλές γυναίκες δήλωσαν ότι προκάλεσαν προβλήματα στην εικόνα του σώματος για αυτές.

Τούτου λεχθέντος και φωτογραφισθέντος , η Κένταλ τώρα δέχεται αντιδράσεις και άκομψα σχόλια ( ξέρετε αυτά τα ωραία των τρολ) επειδή φέρεται να έχει επεξεργαστεί τις εν λόγω λήψεις αφού ο χρήστης του Instagram @problematicfame επεσήμανε τις περιοχές που φαίνονται ψεύτικες, συμπεριλαμβανομένου ενός παραμορφωμένου τοίχου, σχεδόν πολύ λεία γραμμή μπικίνι και εντελώς επίπεδου στομάχου. Επιπλέον, ο λογαριασμός συνδύαζε επίσης μια selfie της Κένταλ και ενός άλμπουμ από άλλο βίντεο που μοιράστηκε, το οποίο ανέφεραν ότι μπορεί επίσης να έχει επεξεργαστεί λόγω μιας κουρτίνας στο παρασκήνιο.

WHO COULD’VE SEEN THIS COMING: Instagram user exposes Kendall Jenner for heavily photoshopping photos and videos that went viral earlier today. pic.twitter.com/EJ2h3LJpkm

— Def Noodles (@defnoodles) February 13, 2021